شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف أكرم توفيق بمهام خاصة فى مباراة بيراميدز بسبب "رمضان صبحي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بتوجيه بعض النصائح والتعليمات الخاصة لأكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر والمتوقع من يقود الجبهة اليمنى لفريقه في مباراته ضد بيراميدز غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري العام.

تأتي التعليمات التي وجهها الجهاز الفني للأهلي إلى أكرم توفيق باعتباره سيقود الجبهة اليمنى التي سيلعب عليها أهم أوراق بيراميدز الهجومية وهو رمضان صبحي، في ظل رغبة موسيماني في تضييق المساحات عليه وفرض الرقابة عليه لمنعه من استلام الكرة وتهديد مرمى الفريق الأحمر.

وجدد الجهاز الفني للأهلي الثقة في أكرم توفيق ليستمر بقيادة الجبهة اليمنى لفريقه في مباراته ضد بيراميدز بعد تألق اللاعب اللافت للنظر في مباراتيه الأخيرتين ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما نال إشادة الجميع وكان أحد نجوم الأهلي في المباراتين خاصة مباراة الذهاب التي حصل فيها على نسر المباراة.

ويجيد أكرم توفيق أداء الدورين الدفاعي والهجومي على أكمل وجه واللعب في المواجهات المباشرة في موقف لاعب ضد لاعب، وهو ما جعله الخيار الأفضل لموسيماني للاستمرار في قيادة الجبهة اليمنى بالأهلي.

ومن المقرر أن يحتفظ الجهاز الفني للأهلي بمحمد هاني على دكة البدلاء في مباراة بيراميدز غدا ، بسبب عودته من إصابة قوية بشد في العضلة الأمامية.