شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل يبدأ مهمته في قيادة المقاصة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد عبد الجليل المدير الفني الجديد لفريق المقاصة مهمته في تدريب الفريق الفيومي اليوم الخميس من خلال قيادة أول مران بعد توليه المسئولية الفنية خلفا لمحمد عظيمة الذى استقال من منصبه بسبب عدم صرف المستحقات المالية للاعبين والجهاز الفني.

وكشف محمد عبد الجليل المدير الفني الجديد لفريق المقاصة أنه سيعقد جلسة مع اللاعبين في أول مران يقوده للفريق الفيومي بعد تكليفه بالمسئولية اليوم الخميس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من الزمالك بهدفين لهدف في الجولة الـ27 من عمر الدوري

ويبدأ فريق المقاصة الاستعداد لمواجهة وادي دجلة يوم الاثنين المقبل بدءا من غد الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

قال عبد الجليل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه سيعقد جلسات نفسية مع لاعبي المقاصة فور توليه المهمة لمعرفة المشاكل التي تواجه اللاعبين والعمل على حلها، وفيما يخص تأخر المستحقات المالية أكد أنه يوجد جزء بسيط للاعبين وحصل على وعد من الإدارة بحلها في أقرب وقت.

شدد عبد الجليل على أنه لا توجد حقوق تضيع داخل النادي الفيومي، وكل من له حق سيحصل عليه حتى لو تأخر وهو ما تعودت عليه منذ عملي في النادي قبل عدة سنوات.

أوضح انه عقد جلسة مع وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة اتفق خلالها على الخطوط العريضة الخاصة بالمرحلة المقبلة، كاشفا أنه لم يتحدث عن أية تفاصيل بشأن تكليفه بالمهمة سواء مدة التعاقد أو أية تفاصيل أخرى، مؤكدا أن الثلاثي طارق حجاج وإسلام عادل وطارق سليمان سيستمران في العمل معه بالجهاز المعاون له في تدريب المقاصة.

أضاف أنه يضع أمل على اللاعبين الكبار بصفوف المقاصة لتخطي المرحلة الحالية مثل أحمد مودي وهشام محمد وباسم مرسي وحسني فتحي وعصام صبحي وعماد فتحي ومحمود حمدي، لأنهم سيكون لهم دور مع الفريق الفيومي في المرحلة المقبلة.