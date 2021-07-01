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8 مباريات حاسمة فى الجولة الختامية للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى

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القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم مباريات المجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية بدورى القسم الثانى بإقامة 8 مباريات غاية فى القوة والندية سواء بين فاركو وحرس الحدود أصحاب المركزين الأول والثانى بالمسابقة برصيد 61 نقطة ، وهناك لقاءين فى القاع بين دمنهور والجزيرة ، وكفر الشيخ ومالية كفر الزيات يحسمان الهابطان مع بنى عبيد وبيلا للقسم الثالث .   

مباريات الصعود

يستضيف فاركو على ملعبه بالإسكندرية نظيره بنى عبيد الهابط للقسم الثالث في مواجهة سهلة نظريا لأصحاب الأرض ، وفى حالة فوزه يصعد مباشرة للدوري دون النظر للمباراة الأخرى والتي يلتقى فيها دكرنس أمام حرس الحدود ، ويسعى الأخير لتحقيق الفوز على أمل تعادل فاركو على أقل تقدير لضمان عودته للممتاز من جديد .

صراع البقاء 

يستضيف دمنهور على ملعبه بالبحيرة نظيره الجزيرة المطروحى ، بينما يلتقى كفر الشيخ مع مالية كفر الزيات ، ويحتل أبناء البحيرة المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة بينما يحتل الجزيرة المركز الثانى عشر بنفس الرصيد من النقاط ، بينما يحتل كفر الشيخ المركز الحادى عشر برصيد 3 نقطة ، بينما يقبع المالية فى المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة وفى حال فوز أصحاب الأرض دمنهور وكفر الشيخ يتأكد بقائهم بالمسابقة ويهبط مالية كفر الزيات والجزيرة بصحبة بنى عبيد وبيلا ، وفى حالة التعادل في المباراتين يبقى كفر الشيخ ومالية كفر الزيات ويهبط دمنهور والجزيرة مع بنى عبيد وبيلا . 

لقاءات تحسين المراكز 

وهناك 4 مباريات أخرى تلعب تحت بند تحسين المراكز فى المسابقة حيث يلتقى الرجاء مع الحمام فى ديربى أندية مطروح ، كما يلتقى الأوليمبى مع أبو قير للأسمدة فى ديربى سكندرى ، كما يلتقى بلدية المحلة على ملعبه مع بيلا ، والمنصورة وسبورتنج .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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