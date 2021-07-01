شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خسائر.. اليوناني تاكيس جونياس لا يعرف الفوز على الأهلى قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية.

وقاد جونياس تدريب بيراميدز لأول مرة في ملعب النادي بالدفاع الجوي، استعدادا لخوض لقاء الأهلي الذي يقام على ملعب الأهلي بالسلام يوم الخميس المقبل في إطار الدوري الممتاز.

تاكيس لا يعرف الفوز على الأهلى

ويواجه اليوناني تاكيس جونياس الأهلى مجددا ولكن هذه المرة رفقة بيراميدز، باحثا عن فوزه الأول على المارد الأحمر، حيث يمتلك جونياس تاريخا ضعيفا أمام الأهلي عندما كان مدربا لفريق وادي دجلة في الفترة ما بين يوليو 2018 وحتى فبراير 2019.

3 مواجهات سابقة

وتقابل جونياس مع الأهلى 3 مرات، كانت المباراة الأولى يوم 21 أغسطس 2018 على ملعب “الأهلي وي السلام” وانتهت بالسقوط أمام الأهلى بهدف صلاح محسن.

ثانى المواجهات كانت في 28 يناير عام 2019 على ملعب بترو سبورت، وفاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز عمرو السولية الهدف الأول قبل أن يضاعف علي معلول النتيجة من ركلة جزاء، فيما جاء هدف وادي دجلة في الدقيقة 86 عن طريق محمد هلال.

وجاءت المواجهة الأخيرة 11 ديسمبر 2019 في الجولة السابعة من بطولة الدوري الموسم الماضي على ملعب “الأهلي وي السلام” وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة أحرزها رمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ.