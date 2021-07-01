شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك اليوم.. كارتيرون يبدأ تجهيز اللاعبين لمباراة غزل المحلة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق تدريبه اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة.

ومن المقرر أن يتجمع الفريق في الثالثة عصرا على أن يبدأ المران في الرابعة عصرا. ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.