شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال: تعيين عبد الجليل للمقاصة زاد من صعوبة مهمة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة تعيين محمد عبد الجليل مديرا فنيا لفريق مصر المقاصة قبل مواجهة دجلة الاثنين المقبل، بالخطوة غير المتوقعة، مشددا أن ذلك القرار يزيد من صعوبة اللقاء على لاعبي دجلة الباحثون عن النجاة من دائرة الهبوط.

وقال جمال في تصريحات لليوم السابع: "محمد عبد الجليل مدرب قدير يملك إمكانيات كبيرة وأنا أحترمه وأحترم تاريخ المذهل في كرة القدم، وتعيينه في هذا التوقيت يزيد من تعقيد مواجهتنا مع المقاصة، لأنه ليس مدرب غريب على النادي".

وتابع المدير الفني لدجلة: "عبد الجليل صاحب انجاز صعود هذا الفريق من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية، وعمل مساعدا لبعض المدربين وتولى القيادة الفنية بشكل مؤقت في أوقات أخرى، يعنى أنه يعلم كل صغيرة وكبيرة ولا يحتاج لوقت لتحقيق النتائج الطيبة، لذلك أعتبر حظنا سيئ في توقيت تعيينه قبل مباراتنا معهم".

ويرى عبد الباقي جمال أن فكرة تعيين الأجهزة الفنية بشكل عام يضر الأندية المنافسة للفريق الذي قام بالتغيير، لأن هذا التغيير من شأنه أن يمنح اللاعبين دوافع قوية ومعنويات مختلفة وضخ دماء جديدة في الفريق".

وأجل محمد عبد الجليل المدير الفني الجديد للمقاصة الاستعانة بمخطط أحمال الفريق الفيومي إلى نهاية الموسم الحالي، مع استمرار الثلاثي طارق حجاج وإسلام عادل وطارق سليمان في العمل بالجهاز المعاون له في تدريب المقاصة.

ويبدأ فريق المقاصة الاستعداد لمواجهة وادي دجلة يوم الاثنين المقبل بدءا من غد الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وقال عبد الجليل خلال تصريحات خاصة إنه لا يفكر في استقدام مخطط أحمال بالفترة الحالية وسيتولى بنفسه الإشراف على الأحمال البدنية والحصص التدريبية الخاصة باللاعبين، على أن يتم مناقشة المر مع إدارة النادي الفيومي بنهاية الموسم الحالي والذي يتبقى على نهايته شهرين فقط.