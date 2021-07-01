شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء خماسي الزمالك للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة 5 لاعبين من فريق الزمالك استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا، المقرر إقامتها في رواندا بمشاركة 16 منتخبا في الفترة ما بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين المنضمين من الزمالك كل من: أنس أسامة ومصطفى مكاوي وعمر هشام وأحمد حاتم ومهاب ياسر.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل لبطولة إفريقيا بعد تصدر المجموعة الثالثة في التصفيات.