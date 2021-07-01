رئيس الزمالك: فرجاني ساسي لا يريد الزمالك ..وسنتعامل معه بالقانون

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، آخر تطورات ملف التونسي فرجاني ساسي.

وقال "لبيب" خلال حديثه بقناة "الزمالك": محامي نادي الزمالك تواصل مع محامي فرجاني ساسي منذ 4 أيام، وأصر الأخير على أن اللاعب لن يكمل مسيرته مع الزمالك، لذلك سنتعامل مع هذا الوضع بشكل قانوني بما يفيد القلعة البيضاء.

وأكد "لبيب" أن علاقة نادي الزمالك لم تنتهِ إلا عندما نجتمع مع فرجاني إذا كان يريد ذلك.

وأضاف: وجهة نظر محامي فرجاني ساسي أن لديه مستحقات وهذا ليس صحيح في وجهة نظرنا لأنه ليس لديه مستحقات لأن هناك خصومات على اللاعب، وإذا كان لديه مستحقات كنا سندفعها كما فعلنا في الكثير من الأشياء، ونحن نطبق اللائحة الموجودة في النادي.

كان تغيب ساسي عن تدريبات الزمالك منذ معسكر منتخب تونس الأخير وعدم العودة للتدريبات.