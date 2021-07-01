الأهلي: لن نعتمد على التبرعات في تمويل الإستاد .. واسم النادي عامل جذب

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن العمل جارٍ على توفير التمويل استاد الأهلي بعيداً عن التبرعات من الجماهير، وعلى أساس علمي.

وأضاف "سراج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": ندرس طرق توفير التمويل لاستاد الأهلي بصورة استثمارية وبشكل علمي ولن نعتمد على التبرعات.

وأضاف : اسم الأهلي عامل جذب للعديد من الشركات العالمية والرعاة، نظام النادي الأهلي يصنع الفارق دائماً، وهو الملف الذي نعمل عليه حالياً.

وعن التعاون مع لاليجا قال "سراج" : تلقينا عرضاً من لاليجا لأكون ممثلاً عن النادي الأهلي وإفريقيا في المحاضرة الرياضية مع محاضرين من الدوري الإنجليزي والفيفا وإن بي إيه، وهذا أمر أسعدنا ويشرفنا.

وأشار الي ان مواجهة ريال مدريد كان من المفترض أن تقام في أغسطس الماضي بإسبانيا، لكن جائحة كورونا أوقفت كل الخطط، ومع عودة الجماهير سنعود لفتح هذا الملف من جديد، ليكون الأهلي مدعواً لبطولة كأس سنتياجو بيرنابيو الصيفية.