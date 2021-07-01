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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم الخميس 1 / 7 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع بيراميدز على ستاد الاهلى والسلام بختام الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة، ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..
نجح الأجانب فى تسجيل 5 أهداف في مواجهات الاهلى وبيراميدز، "كينو وتراوري" لبيراميدز، و"أزارو وبادي وديانج" للأهلي.
ويرغب موسيماني في تحقيق الفوز الأول على بيراميدز تحت قيادته حيث واجه بيراميدز في مباراتين منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي وتعادل في المباراتين سلبيا، ويرغب في تحقيق الفوز الأول على الفريق السماوي في موقعة اليوم، باعتبارها فاصلة في مشوار الأهلي نحو الحفاظ على لقب الدوري.
يحاول فريق بيراميدز تقديم نتيجة قوية في أول ظهور تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس، والذي استلم القيادة الفنية خلفا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا، والذي لم يحقق نتائج جيدة مع الفريق الفيومي سواء في الدوري أو الكأس.
أول وأخر مباراة جمعت الاهلى وبيراميدز حسمها التعادل السلبي، وذلك في موسمي 2014-2015 و 2020-2021.