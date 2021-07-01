شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم الخميس 1 / 7 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع بيراميدز على ستاد الاهلى والسلام بختام الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة، ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ 8 نجوم أبطال فيلم العميل المزدوج بين الاهلى وبيراميدز

محمد مجدي أفشة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي ، جون أنطوي، أحمد الشيخ ، محمد فاروق ، شريف إكرامي ، أحمد فتحي ، جميعهم عناصر من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة في الكرة المصرية، غير أن مباراة اليوم ستشكل تحدياً خاصاً لكل منهم في مواجهة ناديه السابق سواء الأهلي أو بيراميدز.

2_ تفوق كبير للأجانب فى مواجهة الاهلى وبيراميدز

نجح الأجانب فى تسجيل 5 أهداف في مواجهات الاهلى وبيراميدز، "كينو وتراوري" لبيراميدز، و"أزارو وبادي وديانج" للأهلي.

3_ موسيمانى يبحث عن أول فوز على بيراميدز

ويرغب موسيماني في تحقيق الفوز الأول على بيراميدز تحت قيادته حيث واجه بيراميدز في مباراتين منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي وتعادل في المباراتين سلبيا، ويرغب في تحقيق الفوز الأول على الفريق السماوي في موقعة اليوم، باعتبارها فاصلة في مشوار الأهلي نحو الحفاظ على لقب الدوري.

4_ الظهور الاول لجونيس مع بيراميدز

يحاول فريق بيراميدز تقديم نتيجة قوية في أول ظهور تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس، والذي استلم القيادة الفنية خلفا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا، والذي لم يحقق نتائج جيدة مع الفريق الفيومي سواء في الدوري أو الكأس.

5_التعادل السلبى عنوان المواجهة الأولى والاخيرة

أول وأخر مباراة جمعت الاهلى وبيراميدز حسمها التعادل السلبي، وذلك في موسمي 2014-2015 و 2020-2021.