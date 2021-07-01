رسميا.. انتهاء عقد ميسي مع برشلونة ويصبح لاعبًا حرًا

محمد الفلاح - رسميا.. انتهاء عقد ميسي مع برشلونة ويصبح لاعبا حرا

الخميس 1 يوليه 2021

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، لاعبًا حرًا بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني بشكل رسمي.



ميسي وقع عقدا مع البارسا في 25 نوفمبر 2017، ينتهي في 30 يونيو 2021.

ومع انتهاء شهر يونيو من العام الحالي، ينتهي ارتباط ميسي رسميا مع النادي الكتالوني، ولم يعلن برشلونة بشكل رسمي حتى الآن مصير الاعب، سواء بالتجديد أو الرحيل.

ووقع ليو أول عقد مع "بلوجرانا" في 8 يناير 2001، أي قبل نحو 7478 يوما من الآن، حسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

لكن العقد الاحترافي الأول لميسي داخل قلعة كامب نو، وقع عليه في 4 فبراير 2004، قبل 6357 يوما بالتمام والكمال.

ويتواجد ميسي مع الأرجنتين في الوقت الراهن، حيث يقود منتخب بلاده في كأس كوبا أمريكا 2021.