شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبدالهادي: بيراميدز سيكون له شكل مختلف مع تاكيس وإراحة إكرامى لصالحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت عبد الهادى، نجم الزمالك السابق، أن نادي بيراميدز سيكون له شكل مختلف في الموسم المقبل تحت قيادة اليونانى تاكيس جونياس.

وقال مدحت عبد الهادى في تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز سيكون له شكل مختلف فى الموسم المقبل تحت قيادة تاكيس جونياس، ولاعبو بيراميدز سيواجهون مشاكل عديدة فى مباراة الأهلى أن لعب تاكيس بأسلوبه المعتاد".

وأضاف مدحت عبد الهادى: "إراحة إكرامى فى بيراميدز كانت يجب أن تأتى مبكرا عن ذلك من أجل مصلحة اللاعب والفريق، وعودة الشناوى بشكل (غير مهزوز) تحسب إليه، وأتوقع فوز الأهلى على بيراميدز بنتيجة هدفين لهدف".

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء الطاقم التحكيمي كالتالي: محمد عادل: حكم ساحة، وحكم مساعد: أحمد توفيق، وحكم مساعد: سمير جمال، وسيتواجد مبروك نبيل كحكم رابع فيما سيعمل محمود بسيوني كحكم فيديو بمساعدة مصطفى الشهدي.