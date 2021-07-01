شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يدخل معسكرا مغلقا للجونة.. واختبار طبى للجمل وعبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق للمباراة، ومن المقرر أن يخضع الثنائى محمد عبد المجيد ومصطفى الجمل لاعبا الفريق لاختبار طبى لتحديد موقفهم من مواجهة الجونة بعد تعافيهم من الاصابة بمزق فى العضلة الخلفية وعودتهم للتدريبات الجماعية.

فيما يخضع أحمد عفيفى لاعب الفريق لجراحة الفتاق ليتأكد غيابه عن مواجهة الجونة، وقرر اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، صرف مكافأة إجادة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات للهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى ، وحقق فريق الإنتاج الحربي أول فوز له في الدوري منذ 143 يوما، بعد التغلب على المصري بثلاثية مقابل هدفين، وهو الفوز الثالث للعجلات الحربية منذ بداية الموسم، وجاءت الانتصارات الثلاثة على حساب المصري والجونة والمقاولون العرب.

ويعود آخر فوز للإنتاج الحربي للثاني من شهر فبراير الماضي عندما فاز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أيضا.

يقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخيربجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 25 مباراة فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه 47 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان مع الاهلي وبيراميدز.