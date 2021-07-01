شكرا لقرائتكم خبر عن «تيرزيتش» مديرًا فنيًا لـ«دورتموند» حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى بروسيا دورتموند الألمانى عن تعيين إيدين تيرزيتش، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بشكل دائم حتى عام 2025، وذلك بعد المستوى الذى ظهر به مع الفريق فى النصف الثانى من الموسم الماضى. وقال النادى، فى بيان رسمى عبر موقعه وحسابه على توتير: «فى مفاجأة لكل محبى بروسيا دورتموند، إيدين تيرزيتش مستمر فى البى فى بى حتى 2025، ويتولى منصب المدير الفنى».

وكان ايدين تيرزيتش تولى تدريب بوروسيا دورتموند بشكل مؤقت فى الموسم المنقضى، ونجح فى قيادته للفوز بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد الفوز على نظيره لايبزيج بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على الملعب الأوليمبى فى برلين، كما أنهى مسابقة الدورى فى المركز الثالث برصيد 64 نقطة.