شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرفض مشاركة «بيدرى» فى الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادى برشلونة الإسبانى مشاركة لاعبه الشاب بيدرى جونزاليس مع منتخب إسبانيا فى أوليمبياد طوكيو 2020.

وأعلن الاتحاد الإسبانى عن القائمة المستدعاة لخوض أوليمبياد طوكيو، وشملت اسم بيدرى.

وذكرت إذاعة «كادينا سير»، الإسبانية، أن برشلونة اتصل بالاتحاد الإسبانى، مؤكدا رفضه مشاركة بيدرى فى الأوليمبياد، خاصة أن اللاعب ضمن صفوف المنتخب الأول الذى تأهل لربع نهائى بطولة يورو 2020، الجارية حاليا.

وأوضحت أن برشلونة برر رفضه مشاركة بيدرى فى أوليمبياد طوكيو، بأنه لن يحصل على أى فترة راحة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن الأوليمبياد ستنتهى قبل بداية الموسم بنحو 10 أيام.

ويحق للنادى الإسبانى رفض مشاركة لاعبيه فى الأوليمبياد، لأنها لا تندرج تحت الأجندة الدولية، ويتواجد المنتخب الأوليمبى الإسبانى فى المجموعة الثالثة التى تضم: مصر والأرجنتين وأستراليا.