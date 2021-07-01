شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين إدارة «يوفنتوس» و«مينديز» لحسم مصير «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد انتهاء مسيرة منتخب البرتغال مبكرا فى يورو 2020، تعود الأضواء لتسلط من جديد على مستقبل نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، الذى لم يحسم بعد.

وينتهى عقد رونالدو مع يوفنتوس فى صيف 2022، لكن اسمه ارتبط بالرحيل عن تورينو هذا الصيف.

وأفاد تقرير صحفى إيطالى بأن خورخى مينديز، وكيل أعمال رونالدو، سيلتقى قريبًا مسؤولى بيانكونيرى لمناقشة مستقبل النجم البرتغالى.

وبحسب صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن رونالدو سيقرر مستقبله مع يوفنتوس قريبًا، مؤكدة فى الوقت نفسه أن النادى لم يتلق أى عرض رسمى للحصول على خدماته حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو سبق أن صرح بأنه سيقرر مستقبله بعد بطولة «يورو 2020»، والآن بعد خروج منتخب بلاده أمام بلجيكا من دور الـ16 تعين عليه اتخاذ قرار. واختتمت الصحيفة بأن يوفنتوس يرحب ببيع رونالدو مقابل 29 مليون يورو، مشيرة إلى أن هناك 3 أندية فقط يمكنها تحمل تكاليف راتب رونالدو، وهى ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لكن يتوجب على صاروخ مايرا أن يوافق على تخفيض راتبه الكبير الذى يبلغ 30 مليون يورو لتسهيل عملية رحيله، وذلك فى ظل الأزمة المالية التى تعانى منها جميع الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا. فى سياق متصل، كشف تقرير صحفى إيطالى عن تحركات مسؤولى نادى يوفنتوس بشأن إحدى الصفقات المهمة التى يسعى بيانكونيرى لحسمها خلال انتقالات الصيف الجارية. وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إن اجتماعا جديدا سيُعقد خلال الساعات القليلة المقبلة بين ممثلى يوفنتوس ونظرائهم فى نادى ساسولو، من أجل حسم صفقة الدولى الإيطالى مانويل لوكاتيلى.

واجتمع الطرفان خلال الأيام الماضية، حيث ناقشا الموضوع من حيث المبدأ، دون الاتفاق على تفاصيل. وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن الاجتماع الجديد سيعقد قبل مواجهة إيطاليا وبلجيكا فى ربع نهائى يورو 2020، حفاظا على تركيز اللاعب مع الأزورى، وذلك للاتفاق على الخطوط العريضة.

وأوضح التقرير أن السعر المتداول بشأن صفقة لوكاتيلى يصل إلى 40 مليون يورو، لكن يمكن أن يتفق الناديان على مبلغ أكبر قليلًا من هذا الرقم.

وكشفت أن لا نية فى ساسولو لإعارة اللاعب لمدة موسمين قبل بيعه نهائيا، مثلما حدث فى صفقة فيديريكو كييزا. وأوضحت «إذا قرر ساسولو إتمام الصفقة على سبيل الإعارة، ستكون لمدة موسم على الأكثر، مع الالتزام بالشراء النهائى».

وأضاف التقرير أن ساسولو معجب بخدمات المدافع الشاب رادوى دراجوسين، رغم إشادة ماكس أليجرى، المدير الفنى لبيانكونيرى بمستواه.

ومع ذلك، فإن يوفنتوس سيضطر لتركه إلى ساسولو حال تعقد إتمام صفقة لوكاتيلى.