شكرا لقرائتكم خبر عن هل توصل الزمالك إلى اتفاق لضم حسام حسن من سموحة؟.. فرج عامر يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه توقع خسارة فريقه أمام الإسماعيلي بعد بداية المباراة، كون اللاعبين شعروا بقدرتهم على تحقيق المكسب في أي وقت.

وأضاف عامر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «أداء اللاعبين اتسم بالفردية خلال مباراة الإسماعيلي، إضافة إلى عدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني»، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقوبات على اللاعبين بعد مباراة الدراويش.

ونفى عامر التوصل إلى أي اتفاق مع الزمالك أو غيره بشأن حسام حسن، مشيرا إلى أن القلعة البيضاء وأندية أخرى ترغب في ضم اللاعب لكن لم يحدث تفاوض حتى الآن.