بعد سؤاله عن عبدالله السعيد.. سيد عبد الحفيظ: محدش "يلوي ذراع" النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أزمة عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي، والقلعة الحمراء السابق.

وقال "عبد الحفيظ" خلال حواره ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار" : لن نتقبل موقف أي لاعب يفكر في لوي ذراع النادي الأهلي.

وتابع : قمنا بتعديل عقود أيمن أشرف ومحمد هاني لأهمية الثنائى للأهلي، والأهلي يضع سيستم ثابت لجميع اللاعبين، ولا يمكن عدم الالتزام به.

وأوضح أن الكابتن صالح سليم هو أول من طرح منصب مدير الكرة في الأهلي، والكابتن ثابت البطل هو مثلي الأعلى في منصب مدير الكرة، ومن الشرف لي ذكر اسمي بجوار اسمه.

وأضاف : كنت أتابع طريقة حل المشاكل داخل النادي الأهلي من الصغر.