عبدالحفيظ : الأهلي مظلوم تحكيميًا بالدوري..والأهلي كان سببًا في تأهل الزمالك لـ "إفريقيا"

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الكابتن "سيد عبد الحفيظ" مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه يتعرض لظلم تحكيمي كبير في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر لم يستفيد من تقنية حكم الفيديو منذ تطبيقها، موضحًا أن الفريق رفض التفويت لبيراميدز في الموسم الماضي ما أدى لتأهل الزمالك إلى دوري أبطال أفريقيا .

وقال "عبد الحفيظ" خلال لقائه ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": الأهلي يتعرض لظلم تحكيمي كبير في مصر، كما أننا لم نستفد من تقنية "الفار".. حكم الفيديو لم يستدع حكم الساحة في مباريات الأهلي طوال الموسم الجاري باستثناء مرة وحيدة في مواجهة غزل المحلة على مدار 19 جولة في الدوري.

وأضاف : علمت أن محمود البنا ومحمد معروف ومحمد عادل من المرشحين لإدارة مباراتنا أمام بيراميدز، معروف لم يحتسب حالة طرد مؤكدة مليون في المئة في لقاء غزل المحلة.

وتابع: أثق جدا في رضوان جيد كحكم دولي، وعندما لجأ حكم مباراة الترجي لتقنية الفيديو لمشاهدة لقطة طاهر محمد طاهر كنت أثق أنه سيحتسبها ركلة جزاء، لأن الصورة واضحة أمامه.

وأختتم "عبد الحفيظ" قائلا: في الموسم الماضي لعبنا على الفوز أمام بيراميدز ولم نكن نريد الهزيمة رغم حسم الدوري مبكرا.. فوز بيراميدز كان سيصعب من مهمة الزمالك في التأهل إلى دوري أبطال افريقيا، لكننا لعبنا على الفوز أمام بيراميدز رغم أننا كنا نستعد لنصف نهائي دوري الأبطال.