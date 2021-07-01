شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن تعافى حازم إمام.. وانتظامه فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن إجهاد بعضلة السمانة.

وأضاف أسامة للموقع الرسمى للزمالك، أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة السابقة، وبناء عليه أصبح جاهزا للمشاركة من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.