شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: موسيمانى يواجه خصومه حسب أسلوبهم.. وتاكيس سيواجه مشاكل أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة، نجم الأهلى الأسبق، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مدرب الأهلى، يعلم أهدافه من كل مباراة جيدا ويلعب حسب أسلوب الخصوم، وتاكيس سيواجه مشاكل كبيرة في مباراة الأهلى وبيراميدز.

وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية: "موسيماني يعلم أهدافه جيدا، ولن تتأثر حساباته بتغيير مدرب بيراميدز، ويواجه كل خصم حسب أسلوبه، ولاعبو الأهلي الذين ينفذون كل خططه المختلفة على المستويين المحلي والأفريقي".

وأضاف نجم الأهلى الأسبق: "ناصر ماهر لاعب مميز لكنه بخيل في عطائه، والكونغولى والتر بواليا يلعب بدون روح، والأهلي يعيش أفضل فتراته الكروية حاليا".

وأوضح سمير كمونة: "اختيار تاكيس جونياس موفق في بيراميدز، لأن الفريق يلعب كرة جيدة لكنه ليس الأفضل جماعيا، وإن لعب تاكيس جونياس مع بيراميدز بنفس أسلوب لعبه مع دجلة هيخسر ماتشات كتير".

وتابع كمونة: "إن لعب تاكيس جونياس مباراة الأهلى بأسلوبه الشهير سيواجه مشاكل عديدة أمام لاعبي الأهلي الذين يمتازون بالضغط والسرعات".

وأضاف: "لاعبو بيراميدز عندهم تعالى علي الكرة ومش بيدوا قد ما بياخدوا، ولو كنت المدير الفني لبيراميدز كنت سأتخذ نفس قرار إبعاد شريف إكرامي في هذا الوقت لمصلحته ومصلحة الفريق، وأتوقع فوز الأهلي علي بيراميدز بفارق هدفين أو أكثر".