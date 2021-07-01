شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينو: اللعب للأهلى حلم كبير والسن لا يشغلنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جاستن سيرينو، نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، أنه يكافح مع نادي صن داونز لتحقيق حلم الانضمام للنادي الأهلي، قائلا: "أتمنى أن يصل الطرفان لاتفاق، موسيماني لديه قناعة كبيرة بي، وكان السبب في تواجدي بجنوب أفريقيا".

وأضاف سيرينو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "اللعب للأهلي حلم كبير سأنتظر وأقاتل من أجل تحقيقه حتى آخر يوم في الملاعب، وأشعر أن لياقتي البدنية في قمتها ولا تأثير لعامل السن على أدائي".

وقال سيرينو: "الظهير الأيسر في النادي الأهلي على معلول هو أفضل لاعبي الفريق، الأهلي ناد كبير وصاحب تاريخ، وانتقالي له الاختيار الأمثل لي".

وعن تجاوزه للثلاثين في الوقت الحالي قال: "السن لا يشغل تفكيري لأنني أشعر أنني من الناحية البدنية جيد للغاية ولا أشعر أنني كبير في السن، وأنا أعمل على نفسي بشكل جيد وقد أعمل بشكل أكبر مع تقدم السن".

وبرر اللاعب الأوروجواياني عدم ظهوره بشكل جيد أمام الأهلي قائلا: "قد يكون لمعرفة موسيماني بي دور في قدرته على التعامل معي في المباراة المدير الفني لم يسمح لي بحرية حركة كبيرة، أعتقد أنني لعبت بشكل جيد وكنا يمكن أن نلعب بشكل أفضل في المباراتين لكن هذا ما حدث".

وأكمل نجم صن داونز :"الأهلي أكبر ناد في القارة بالكامل وفي كل البطولات التي لعبها يلعب من أجل الفوز وهذا سبب حلمي باللعب للأهلي وسوف انتظر حتى يتحقق، ومباراة النهائي سوف تكون هامة للغاية ولا استطيع أن أتوقع بالنتيجة لكن أتمنى الحظ السعيد للفريقين ولا استطيع القطع بالفائز".

واختتم قائلًا: "لم يعد لدي أمل في اللعب بأوروبا كما كنت من قبل، وكان لدي فرصة اللعب في أمريكا اللاتينية وفرصتي تقل للعب بدوري أوروبي، وأفضل فترة لعبتها كانت العشرينات من عمري وكانت في أمريكا اللاتينية وأفريقيا".