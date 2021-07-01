شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم الخميس 1 / 7 / 2021 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى اختباراً صعباً اليوم الخميس حينما يواجه نظيره بيراميدز على ستاد الاهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، واستعد الأهلي جيدا لمواجهة بيراميدز من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة الليلة، والتي يحتاج فيها المارد الأحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل التمسك بفرصة المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري ومطاردة الزمالك الذي ينفرد بصدارة المسابقة حتى الآن.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز

تقام مباراة الاهلى وبيراميدز فى تمام التاسعة مساء اليوم الخميس ، وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسات تحفيزية ومحاضرات فنية مع اللاعبين مع اللاعبين للتحدث فيها عن أهمية مباراة بيراميدز، وعن أهمية البدايات بشأن مباريات الدوري بعد الغياب الطويل عن المشاركات المحلية، لتكون حافز للاعبين على حصد الفوز في كل المباريات المتبقية للفريق الأحمر لضمان الحفاظ على اللقب الذي توج به في آخر 5 نسخ.

الاهلى يبحث عن الثلاثية وبيراميدز يفتش عن نزيف النقاط

يسعى الاهلى لتحقيق ثلاثية جديدة في الموسم الحالي بالفوز بلقب دوري الأبطال بعدما وصل للمباراة النهائية وضرب موعداً مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا والدوري وكأس مصر، بينما ودع بيراميدز منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور الأربعة، ويبدو موقفه صعبا بالدوري مع نزيف النقاط.

الظهور الاول لجونيس مع بيراميدز

يحاول فريق بيراميدز تقديم نتيجة قوية في أول ظهور تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس، والذي استلم القيادة الفنية خلفا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا، والذي لم يحقق نتائج جيدة مع الفريق الفيومي سواء في الدوري أو الكأس.

وعمل جونياس على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية السريعة التي سيطبقها في مباراة الليلة ضد الأهلي في ظل صعوبة نقل فكره التدريبي للاعبين خلال تدريبين فقط سبقا التحضير لمباراة الأهلي، مع العمل على رفع الروح المعنوية للاعبين والتي تراجعت بسبب الإخفاق الإفريقي والنتائج غير المقبولة بالدوري رغم امتلاكه لاعبين على أعلى مستوى فني.