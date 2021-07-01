شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: لا أشغل بالى بالانتخابات وكل هدفى إعادة الزمالك بأفضل صورة ممكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التى تدير نادى الزمالك، أنه يحق له الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، ولكن هدفه الحالي إعادة الزمالك لمكانته الطبيعية وتقديمه بأفضل صورة.

وقال حسين لبيب في مداخلة لبرنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "يحق لى الترشح لانتخابات الزمالك ولكن لا يشغل بالى وكل هدفى أن يرى المصريون الزمالك فى أجمل صورة له".

وأضاف رئيس الزمالك: "سنقيم حفل لكل فرق الصالات وقرار إقامة حفل لفريق السلة بسبب سفر أوجستى وهودج، وتفكيرنا فى الوقت الحالى تقديم نادى الزمالك بأفضل صورة ممكنة هو أعظم نادى فى الكون".

وأوضح حسين لبيب: "حق نادى الزمالك هو عودة النادى لمكانته الطبيعية التى يتمناها الجماهير، وقررنا إقامة حفل ذكرى 30 يونيو فى نادى الزمالك".

وتابع: "نتعامل مع ملف تجديد عقد المدرب الإسبانى أوجستى مع الفريق وسنعقد جلسة معه بعد 4 أسابيع بعد الإجازة لأنه من أفضل المدربين اللى دربوا في الزمالك ومصر، وأوجستى طلب السفر لزيارة أسرته واتفقت معه على العودة لمصر من أجل استكمال التفاوض لتجديد عقده، وأنس أسامة جيله عرض يلعب في الدوري الأمريكي".