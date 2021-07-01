شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: محامى ساسى أبلغنا بأنه لن يعود.. وبن شرقى يريد الاستمرار معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التى تدير نادى الزمالك، أن محامى التونسى فرجانى ساسى أبلغنا بعدم عودة اللاعب إلى مصر مرة أخرى وانتهاء علاقته بالزمالك.

وقال حسين لبيب في مداخلة لبرنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "محامى الزمالك كلم محامى التونسى فرجانى ساسى من 4 أيام، والأخير أبلغه أن ساسى لن يعود وعقده انتهى وعلاقته انتهت بالزمالك".

وأضاف رئيس الزمالك: "سنتعامل مع ملف فرجانى ساسى بالشكل القانوني الذى يحافظ على حقوق نادى الزمالك، وساسي ليس له مستحقات متأخرة لأنها تم خصمها للضرائب والإيقافات وتطبيق اللائحة المالية عليه".

وأوضح: "الزمالك يلعب بدون فرجانى منذ شهر ونصف ونقدم نتائج عظيمة لأن النادى لا يقف على أي لاعب مهما كان حجمه، وقائمة الزمالك بها لاعبون كبار ونمتلك العديد من البدائل لفرجانى ساسى".

وتابع: "سيكون هناك جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون لمناقشة كل طلباته وتلبية ما يريده من صفقات، وإعادة اللاعبين المعارين الذين تألقوا بشكل لافت مع أندية الدورى وفقل لرؤية الجهاز الفني".

وأضاف حسين لبيب: "تجديد عقود اللاعبين من أهم أهداف اللجنة في الوقت الحالي بجانب التدعيمات التي يحتاجها المدير الفني".

واختتم رئيس الزمالك: "بالنسبة للمغربى اشرف بن شرقى الأمور ماشية بشكل كويس جدا ولا صحة لكل الكلام الذى يتردد فى الفترة الماضية، وجلسنا مع بن شرقى وهو زملكاوى مثلنا ويريد الاستمرار مع النادى".