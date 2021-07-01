شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج الدين: كورونا ألغت مباراة ودية بين الأهلى وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى: "ملف العلاقات الخارجية بين النادي الأهلي والمؤسسات العالمية كان على رأس أولويات المجلس الحالي منذ انتخابه، ونحاول فيه إبراز النادي الأهلي كمؤسسة عملاقة تستحق أن تكون نموذجا على المستوى العالمي وليس المحلي أو القاري فقط".

وأعلن النادي الأهلي عن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، وذلك من خلال القسم التعليمي للرابطة، لإطلاق دورة ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA، ومن المقرر أن تنطلق الدورة في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف سراج الدين في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "رئيس الأهلي كان مهتما بهذا الملف منذ أول يوم، وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة يشرف على ملف التعاملات الخارجية، ومن فترة قريبة وصل لنا هذا العرض من خلال جامعة اللاليجا، وهم أشخاص محترفين جدا".

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلى: "تحدثنا في سبتمبر 2019 مع نادي ريال مدريد من أجل أن نقيم مباراة ودية هناك مع الأهلي، وكان من المفترض أن تقام المباراة في أغسطس 2020 ولكن بسبب فيروس كورونا الأمر توقف، ووارد أن نعيد الحديث في هذا الموضوع مرة أخرى".

وتابع: "نحن خرجنا من عنق الزجاجة في قصة استاد الأهلى بعد حصولنا على الموافقات، هناك شركة محترمة تعمل بشكل جيد ويتواصلون مع المجلس، وهناك اجتماعات متواصلة وستكون هناك أمور إيجابية سيتم الإعلان عنها في وقتها، ومن الوارد أنيتم طرح أسهم استثمارية وليس تبرعات للجماهير للمساهمة في الاستاد، خاصة أن اسم النادي يجذب شركات عالمية".