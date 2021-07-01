شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير الأولمبية: المنتخب الأولمبي قد يحصل على استثناء من أجل لاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، قد يحصل على استثناء في أولمبياد طوكيو، قائلا: "قد يحصل منتخب مصر وجنوب أفريقيا على استثناء يعطي بعض لاعبيهم الحق بالمشاركة بعد الوصول لطوكيو بـ48 ساعة، وفي هذه الحالة يحق سفر لاعبي الأهلي عقب نهائي أفريقيا".

وأضاف العريان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "الموعد الأخير المحدد لإرسال جميع قوائم الفرق المشاركة فى أولمبياد طوكيو يوم 2 يوليو".

وأوضح سكرتير اللجنة المصرية الأوليمبية: "طموحنا في دورة طوكيو هو كسر عدد الخمس ميداليات؛ التي حصلنا عليها في الدورات السابقة، ونأمل في تخطي ذلك العدد، ومصر قادرة على الحصول على ميداليات في أكثر من لعبة مثل، الرماية والتايكوندو". وأكمل العريان: "هناك أكثر من فريق مثل الكرة واليد، وهما قادران على حصد ميدالية في طوكيو".