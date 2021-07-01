رئيس النجوم: قد نعلن انتقال كريم فؤاد للأهلي بعد الاحتفال بالتتويج الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن سير المفاوضات مع النادي الأهلي بصورة طيبة حول انتقال لاعبه كريم فؤاد إلى القلعة الحمراء.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال الطويلة :"لا أعتقد أن يتم الإعن عن صفقة كريم فؤاد في الفترة القريبة المقبلة، لكن المفاوضات تسير بشكل جيد، وتم الاتفاق على أغلب النقاط".

وأضاف رئيس النجوم :"من خلال مكالمتي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استشعرت حاجتهم للتركيز من أجل نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز".

وتابع الطويلة :"بعد فوز الأهلي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا سيتم الإعلان عن صفقة كريم فؤاد ضمن الاحتفالية بالفوز القاري باللقب".

وأنهى الطويلة تصريحاته قائلاً :"وضعنا 15 مليون جنيه قبل عامين مقابل انتقال كريم فؤاد، لكننا لم نبالغ في الزيادة وحدث تفاهم مع النادي الأهلي في الصفقة، برقم قريب جداً من ذلك".