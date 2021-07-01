عبد الفتاح: رضوان وغربال وجوميز لا يحق لهم إدارة نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن رضوان جيد، مصطفى غربال أو فيكتور جوميز لا يجوز لهم إدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "هناك بند في لوائح دوري الأبطال يمنع إدارة حكم من نفس المنطقة لنهائي البطولة، والاتحاد الأفريقي مقسم إلى 6 مناطق منها الشمال الذي يضم دول شمال إفريقيا وهناك منطقة تضم دول الجنوب أيضًا".

وتابع: "بناء على ذلك مصطفى غربال ورضوان جيد وفيكتور جوميز لا يجوز لهم إدارة نهائي دوري الأبطال وهذا الأمر وضعنا في مأزق وأتمنى أن يكون هناك إلغاء لهذا البند في المستقبل".

وأضاف :"من أدار نصف النهائي أيضًا من الصعب أن يدير النهائي لكن هناك أسماء عديدة مرشحة أتمنى أن نوفق لاختيار الأفضل".

وواصل: "هناك خيارات عديدة متاحة بعد استبعاد من لا يحق له إدارة نهائي دوري الأبطال".