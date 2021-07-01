خالد عبد العزيز: لا يوجد ما يمنع من الترشح لانتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق أنه قد يترشح لانتخابات نادي الزمالك، لكنه ينتظر تفاصيلها وموعدها قبل اتخاذ قراره النهائي.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال عبد العزيز :"بكل أمانة وصدق، لا أملك أي معلومات عن الانتخابات في الوقت الحالي، لا أعرف التوقيت أو الظروف القانونية، الأمر متشابك للغاية".

وأضاف خالد عبد العزيز :"ليس لدي ما يمنع للترشح لانتخابات الزمالك، لكنني لم أدرس الأمر حتى الآن، عندما تتضح الرؤية سوف اتخذ القرار".

وتابع وزير الرياضة السابق :"الترشح لانتخابات اتحاد الكرة أو الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمصري والاتحاد وكل تلك الأندية الكبيرة أمر مقبول ولا يوجد ما يمنع لمجرد تولي منصب وزاري كبير قبل ذلك".

وأتم عبد العزيز :"في الوقت الحالي أشارك باستشارات وآراء لعدد من رؤساء الاتحاد ومسئولي اللجنة الأوليمبية، لكن بدون الدخول في المشهد الرسمي".