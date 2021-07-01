سيرينو: أحلم باللعب للأهلي وأتمنى أن يتنازل صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح جاستون سيرينو لاعب نادي صنداونز الجنوب إفريقي أنه مازال يحلم باللعب في الأهلي، قائلًا أن السن لن يكون عائق بالنسبة له من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال سيرينو في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "حاولت أن أوصل الطرفين ببعض من أجل اتمام الصفقة، والانتقال إلى الأهلي يمثل حلم بالنسبة لي".

وتابع: "لا يوجد أي تواصل في الوقت الحالي، وأنا أحترف الفريق الذي ألعب معه، لذلك لا أتحدث مع أحد، لكن في السابق كان هناك حديث مع وسطاء وحاليًا لا يوجد شيء وأتمنى لو تمكنت من الانتقال للأهلي".

وعن إمكانية التساهل من جانب صنداونز للسماح له باللعب للأهلي حاليًا، قال :"أتمنى أن يكون هناك مرونة في الوقت الحالي، وأدعى أن يحدث هذا الشيء ويكون هناك مرونة أكثر مما سبق".

ونفى أن يكون تجاوزه للثلاثين في الوقت الحالي، قائلًا: "السن لا يشغل تفكيري لأنني أشعر أنني من الناحية البدنية جيد للغاية ولا أشعر أنني كبير في السن وأنا أعمل على نفسي بشكل جيد وقد أعمل بشكل أكبر مع تقدم السن".

وعن عدم ظهوره بشكل جيد أمام الأهلي قال: "قد يكون لمعرفة موسيماني بي دور في قدرته على التعامل معي في المباراة المدير الفني لم يسمح لي بحرية حركة كبيرة".

وواصل: "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد وكنا يمكن أن نلعب بشكل أفضل في المباراتين لكن هذا ما حدث".

وأوضح سبب إصراره على اللعب للأهلي، قائلًا :"الأهلي أكبر نادي في القارة بالكامل وفي كل البطولات التي لعبها يلعب من أجل الفوز وهذا سبب حلمي باللعب للأهلي وسوف انتظر حتى يتحقق".

وعن توقعاته لنهائي دوري الأبطال، قال :"مباراة النهائي سوف تكون هامة للغاية ولا استطيع أن أتوقع بالنتيجة لكن أتمنى الحظ السعيد للفريقين ولا استطيع القطع بالفائز".

أما عن أفضل لاعب في الأهلي قال: "في الحقيقة يعجبني الطرف الأيسر الذي يؤدي دور هجومي لكن لا أتذكر اسمه".

واختتم قائلًا :"لم يعد لدي أمل في اللعب بأوروبا كما كنت من قبل، وكان لدي فرصة اللعب في أمريكا اللاتينية وفرصتي تقل للعب بدوري أوروبي، وأفضل فترة لعبتها كانت العشرينات من عمري وكانت في أمريكا اللاتينية وإفريقيا".