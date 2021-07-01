رسمياً.. ميسي لم يعد لاعبا في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

مع دقات الساعات الأولى من الأول من شهر يوليو لعام 2021، تنتهي علاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفريق برشلونة الإسباني، بشكل رسمي.

ميسي الذي انضم لمؤسسة برشلونة منذ عام 2000، وتدرج عبر فرق الفئات السنية المختلفة للفريق الكتالوني، حتى تم تصعيده للفريق الأول للبارسا في عام 2005، ينتهي عقده بشكل رسمي مع البلوجرانا.

وعلى الرغم من تأكيدات التقارير الصحفية الإسبانية، أن برشلونة توصل لاتفاق بشأن تجديد عقد قائده ميسي، إلا أن هذا لا يخفي حقيقة أنها المرة الأولى التي ينفصل عنها البرغوث الأرجنتيني عن برشلونة في تاريخه، في ظل عدم تجديد عقده الذي انتهى بنهاية ليل أمس الأربعاء، 30 يونيو.

ومن المفارقات المثيرة في علاقة ميسي بنادي برشلونة، أنه وقع عقده الأول مع النادي الكتالوني على "منديل" في يوم 14 ديسمبر عام 2000، عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً فقط.

يعتبر هذا "المنديل" تاريخياً ويتواجد مع هوراسيو جاجيولي وكيل اللاعبين، الذي تولى إجراء المفاوضات نيابة عن ميسي مع الفريق الكتالوني والذي لايزال يحتفظ به حتى الآن.

ورفض جاجيولي طلب العديد من الأثرياء بشراء "المنديل"، حيث أنه يرى أن المكان المناسب له هو متحف برشلونة، لأنه يعتبر هذه الوثيقة بمثابة تغيير في تاريخ للنادي.

واضطر كارلوس ريكساش السكرتير الفني للنادي الكتالوني -وقتها- للتوقيع على "منديل"، بعد الضغط الذي مارسه جاجيولي بشأن التفاوض على ضم ميسي، ولكي يظهر ريكساش التزامه تجاه إتمام الصفقة، قرر أن يوقع على أول ورقة تطالها يده، والتي لم تكن سوى منديل في مطعم النادي.

وكانت أخر مرة وقع فيها ميسي على عقد جديد لبرشلونة في يوم 25 نوفمبر 2017، حتى 30 يونيو 2021.

ميسي كان قد أعلن رغبته في الرحيل عن برشلونة قبل انطلاق الموسم الماضي، إلا أنه تراجع وأكمل تعاقده حتى يومه الأخير مع الفريق في موسم شهد الكثير من التغييرات الإدارية في النادي الكتالوني.

وعلى الرغم من عودة خوان لابورتا لرئاسة نادي برشلونة مرة أخرى، إلا أنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع ميسي حول تجديد التعاقد خلال الأشهر الماضية.

إلا أن رئيس برشلونة الجديد طالب جميع جماهير البلوجرانا، بالتحلي بالهدوء عندما واجهه عدد من الصحفيين والجماهير بأسئلة حول مصير التعاقد الجديد لميسي، قائلاً: "أهدأوا، لا داعي للقلق".

ميسي يتواجد حالياً برفقة منتخب بلاده الأرجنتين في البرازيل، ويستعد لخوض مباراة ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام منتخب الإكوادور، يوم الأحد المقبل.

إدارة البارسا برئاسة خوان لابورتا لديها الثقة التامة بشأن تجديد ميسي، إلا أن هناك حالة من القلق لا تزال تسيطر على أنصار النادي الكتالوني، حول إمكانية رؤية ميسي بقميص نادٍ آخر.