سراج: تمويل استاد الأهلي "علمي" وليس تبرعات.. وكورونا أوقف لقاء ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن العمل جارٍ على توفير التمويل استاد الأهلي بعيداً عن التبرعات من الجماهير، وعلى أساس علمي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال سراج الدين :"ندرس طرق توفير التمويل لاستاد الأهلي بصورة استثمارية وبشكل علمي ولن نعتمد على التبرعات".

وأضاف عضو إدارة الأهلي :"اسم الأهلي عامل جذب للعديد من الشركات العالمية والرعاة، نظام النادي الأهلي يصنع الفارق دائماً، وهو الملف الذي نعمل عليه حالياً".

وعن التعاون مع لاليجا قال سراج :"تلقينا عرضاً من لاليجا لأكون ممثلاً عن النادي الأهلي وإفريقيا في المحاضرة الرياضية مع محاضرين من الدوري الإنجليزي والفيفا وإن بي إيه، وهذا أمر أسعدنا ويشرفنا".

وأتم سراج بالحديث عن مواجهة ريال مدريد قائلاً :"كان من المفترض أن تقام المباراة في أغسطس الماضي بإسبانيا، لكن جائحة كورونا أوقفت كل الخطط، ومع عودة الجماهير سنعود لفتح هذا الملف من جديد، ليكون الأهلي مدعواً لبطولة كأس سنتياجو بيرنابيو الصيفية".