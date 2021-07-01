التونسية أنس جابر تطيح بفينوس ويليامز من بطولة ويمبلدون للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهلت التونسية أنس جابر المنصفة رقم 24 عالميا إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبري بعد الإطاحة بالأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز.

وتغلبت أنس جابر على فينوس ويليامز بمجموعتين نظيفتين دون رد وجاءت نتائجهم كالتالي :( 7-5 و6-0)، في مباراة امتدت إلى ساعة و21 دقيقة.

وتفوقت التونسية جابر على ويليامز في المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، بعد أن إمتدت المجموعة إلى 53 دقيقة، حيث نجحت أنس في كسر إرسال فينيوس في الشوط الـ11 من المجموعة الاولى لتتقدم 6-5، قبل أن تفوز بشوط إرسالها بنتيجة 7-5.

وفي المجموعة الثانية، نجحت أنس جابر في تحقيق فوز كاسح على الأمريكية فينوس ويليامز بنتيجة 6-0، خلال هذه المجموعة.

وستلتقي التونسية أنس جابر مع الأسباني جاربيني موجوروزا المصنفة رقم 12 عالميا في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون.