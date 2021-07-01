مدرب بيراميدز: أرفض تقديم الحجج.. هدفي الفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز بأنه يرفض تقديم حجج ومبررات موضحًا أنه يسعى من أجل الفوز على الأهلي في ملعبه، خلال مباراة الخميس ضمن دوري We المصري.

وقال جونياس الذي تولى تدريب بيراميدز مؤخرًا في تصريحات تلفزيونية: "يبدو أن الأمور تمت بشكل سريع لكن أود أن أقول أن هذه هي كرة القدم، ويجب عندما تأتي الفرصة لتدريب نادي بيراميدز أن تستغلها".

وتابع: "أود أن أقول أنني جاهز من الناحية الجسدية والنفسية، وأرغب أن أثبت ما أريد التعبير عنه بالأفعال وليس بالأقوال

أنا هنا منذ 3 سنوات وأعرف كافة اللاعبين والمدربين وأحد الأسباب الهامة التي جعلتي آتى إلى هناك هي مستوى اللاعبين المميزين لبيراميدز".

وأضاف :"نحن نلعب أمام فريق كبير بحجم الأهلي وهم في حالة ذهنية جيدة، ونحن نحترمهم جدًا لكننا سوف نذهب لمواجهتهم من أجل الفوز بالمباراة".

وواصل: "أنا أعلم أن من يسأل السؤال يعلم الإجابة فليس من المنطقي أن نجهز فريق في يومين لمواجهة الآن لكنك لا يمكن أن تسمع مني حجج فهذا الوضع الذي أتيت عليه وعلي التأقلم فيجب أن نبذل أقصى جهد لكي نحقق الفوز".

واختتم قائلًا :"تنظيم الفريق عالي للغاية وأهداف النادي قريبة للغاية من أهدافي الشخصية، لكن الأفضل أن أعبر بالأفعال في أرض الملعب".