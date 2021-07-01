الأهلي يعلق أسلحته العابرة للحدود ويعود للنزالات المحلية ضد بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

لفترة مؤقتة، يتوقف الأهلي عن جولاته خارج الحدود عقب الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعود لمواجهاته المحلية في بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي نجح في الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في أخر 5 سنوات، ليواصل سعيه نحو اللقب العاشر.

ويخوض الأهلي نهائي دوري الأبطال الإفريقي يوم 17 يوليو 2021، لكن عليه لعب عدة مباريات محلية أولها بيراميدز قبل صدام كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.

تحدي جديد

الأهلي سيواجه بيراميدز لأول مرة بعد أن غير الأخير مدربه وتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس، مستهدفاً العودة للمنافسة ولعب كرة قدم ممتعة.

بيراميدز يعاني مرارة خسارة نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح أمام الرجاء المغربي، ويسعى لتضميد جراحه بالتغلب على حامل لقب الدوري.

صاحب المركز الثالث في دوري الموسم الماضي يحتل حالياً المركز العاشر في جدول الترتيب بعدما جمع 34 نقطة من 22 مباراة.

ثقة حمراء

الأهلي يتمتع بثقة كبيرة بعد بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويسعى لاستمرار نجاحاته في بطولة الدوري الممتاز الذي اعتاد الأحمر على التتويج به.

الأهلي يحتل المركز الثالث مؤقتاً برصيد 41 نقطة جمعها من 19 مباراة، ليتخلف عن قمة الزمالك بفارق 20 نقطة، مع لعب الأبيض 8 مباريات أكثر من حامل اللقب.

موسيماني قاد الأهلي لتقديم عرض رائع أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في أخر ظهور للعملاق الأحمر، وفاز بثلاثية نظيفة.

ويسعى الأهلي لتقديم عرض مماثل لما قدمه أمام الترجي التونسي في مواجهة بيراميدز ليبدأ رحلته من أجل استعادة الصدارة وتقليص الفارق مع الأبيض قبل العودة للتحدي الإفريقي الكبير.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 27 في الدوري المصري

التاريخ: 1 يوليو 2021

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد الأهلي We السلام