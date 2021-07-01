الامارات | هيلمان يستقبل بوتكر وأدريلسون قبل انضمامهما إلى الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن هيلمان يستقبل بوتكر وأدريلسون قبل انضمامهما إلى الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان كلاً من اللاعبين البرازيليين ويليام بوتكر وأدريلسون سيلفا، لدى وصولهما إلى دبي، أمس، وذلك تمهيداً لإجراء كل منهما الفحوص الطبية وإكمال إجراءات انضمامهما إلى صفوف «الإمبراطور».

ونشرت شركة الوصل لكرة القدم على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو وصوراً أثناء وصول كل من بوتكر وأدريلسون إلى دبي، إذ كان هيلمان في استقبالهما بمطار دبي، مشيرة إلى أن اللاعبين سيجريان الفحوص الطبية تمهيداً لقيدهما في قائمة الفريق الأول لكرة القدم كمحترفين في الموسم المقبل.

من جهة أخرى، دشن الوصل فترة الإعداد للموسم الجديد بإجراء مجموعة من اللاعبين للفحوص الطبية.

في المقابل، أعلنت شركة الكرة الوصلاوية عن تجديد شراكتها مع شركة الوثبة للتأمين لموسمين، بينما كشفت عن اتفاق الجهاز الفني على خوض مباراتين وديتين أمام كل من الاتحاد السعودي والرفاع البحريني، بينما سيتم الإعلان عن هوية الفريقين اللذين سيلعب أمامهما «الأصفر» في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، واصلت شركة الكرة نشاطاتها الاجتماعية باستقبال الطفل عبدو روزيق من طاجيكستان الذي زار الوصل وقام بجولة في أروقة النادي، وذلك بعدما كانت قد استقبلت المشجع الأميركي أليكس في بداية الأسبوع الحالي.

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