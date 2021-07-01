الامارات | اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والتحكيمية في اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والتحكيمية في اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها العادي عبر تقنية الاتصال المرئي، أمس، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم رئيس الجمعية العمومية، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية، وممثلي رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التعديلات على النظام الأساسي ولوائح الاتحاد المنظمة له بأثر فوري، كما تم اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والتحكيمية للموسم الرياضي 2021-2022.

ووافقت الجمعية العمومية على إلغاء شرط الإشهار بالنسبة لأندية الدرجة الثانية، وذلك بعد قيام الاتحاد بتوقيع مذكرات تفاهم مع الهيئة العامة للرياضة، ومجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين، وذلك لتنظيم عمل الأندية الخاصة (أندية الدرجة الثانية) في الدولة، وإجراء تعديلات عدة في النظام الأساسي للاتحاد، لضمان استدامة عمل هذه الأندية ومشاركتها في المسابقات المحلية المختلفة، حيث تم اعتماد الموافقة على ترخيص الأندية من قبل الهيئة العامة للرياضة، والمجالس الرياضية، أو من في حكمها وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية، مع تفويض مجلس الإدارة بقبول عضويته في حالة استكمال النادي المعني للشروط والأحكام الخاصة بقبول عضويته بصفة العضو المراقب لمدة ثلاث سنوات، دون أن يكون له الحق في تقديم الترشيحات أو التصويت في الجمعية العمومية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الجمعية العمومية، خلال الاجتماع الذي حضره (30 عضواً من أصل 32): «في البداية نُقدم الشكر لقيادتنا الرشيدة، على الجهود العظيمة التي بذلتها خلال الفترة الماضية، من أجل سلامة المجتمع، وكل من يُقيم في الدولة، فقد بذلت جهوداً يصعب وصفها من أجل مكافحة الجائحة، وتوفير بيئة آمنة لكل الأنشطة، ولولا هذا الجهد الكبير لبقيت كرة القدم متوقفة، كما أن نجاح الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة جعلت الإمارات بلداً آمناً، تقصده منتخبات القارة ونجوم العالم، ولعل أبرز شاهد على ما أقول استضافة الدولة للمجموعتين الأولى والسابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وآسيا 2023، وقبلها استضافة مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، ومعسكرات العديد من المنتخبات والأندية، وقد نجحنا بحمد لله وفضله في التنظيم الذي نال إعجاب الجميع». وأضاف: «شهدنا في الفترة الماضية تعاوناً كبيراً من الأندية وشخصيات رياضية وصناع قرار وإعلاميين، وهذا التعاون، وتبادل الأفكار، ساعدانا على إعلان رؤية 2038، واستراتيجية الاتحاد، ونحن نطمح إلى مزيد من التعاون».

وتابع: «لقد تأهل المنتخب الوطني إلى المرحلة الحاسمة في تصفيات كأس العالم، وهذا أمر يبعث فينا الأمل، ويدفعنا لمزيد من العمل، لأن الفترة المقبلة فيها كثير من التحديات، وجاء نجاح المنتخب بعد موسم محلي استثنائي ومميز في كل تفاصيله ومفرداته».

راشد بن حميد:

• «شهدنا في الفترة الماضية تعاوناً كبيراً من الأندية وشخصيات رياضية وصنّاع قرار وإعلاميين».

لجنة الانضباط

- المستشار سعيد الحوطي (رئيساً).

- حمدان رشود الزيودي (نائباً).

- حسن الشيباني (عضواً).

- عبدالله الحمادي (عضواً).

- سلمان الطويل (عضواً).

غرفة فضّ المنازعات

- المستشار عيسى الحوسني (رئيساً).

- علي الحداد (نائباً).

- حسين يسلم (عضواً).

- خالد عبيد (عضواً).

- حمد إبراهيم (عضواً).

- محسن مصبح (عضواً).

- إسماعيل راشد (عضواً).

لجنة الاستئناف على قرارات الانضباط

- الدكتور صالح الحمراني (رئيساً).

- فيصل الحداد (نائباً).

- علي مخلوف (عضواً).

- الدكتور الملا (عضواً).

- عارف ميرزا (عضواً).

لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين

- المستشار عبدالله الطاهر (رئيساً).

- القاضي علي المدحاني (نائباً).

- الدكتور أحمد سليمان (عضواً).

- عبدالعزيز الأبلم (عضواً).

- شهاب بوشهاب (عضواً).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news