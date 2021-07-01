الامارات | اتحاد السباحة يطلق مبادرة «صيف بلا غرق»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يطلق مبادرة «صيف بلا غرق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد السباحة، أمس، إطلاق مبادرة «صيف بلا غرق»، ويهدف من خلالها إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية، كما يحث أولياء الأمور على مراقبة أبنائهم، إضافة إلى ضرورة تعليمهم أساسيات السباحة، حتى لا يكونوا عرضة للغرق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أقيم أمس في فندق إنتركونتننتال بدبي، وحضره رئيس الاتحاد سلطان السماحي، ومدير الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة عمر عبدالرحمن، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للسباحة جمعة البلوشي، والمدير المالي خليفة الكعبي، وعدد من ممثلي مجلس دبي الرياضي ومجلس الشارقة الرياضي، ووزارة التربية والتعليم.

وشدّد السماحي على ضرورة العمل مع المؤسسات الحكومية والرياضية في الدولة، من أجل الحد من ظاهرة الغرق، قائلاً إنها نتيجة أسباب متعددة، على رأسها الإهمال وعدم تدريب الأطفال، وعدم توافر منقذين مؤهلين على كل شاطئ، مشيراً إلى أن الغرق يأتي ثالثاً في إحصاءات الوفاة على مستوى العالم، برقم يتخطّى 370 ألف وفاة سنوياً. ما يجعل الغرق من أخطر الظواهر التي تقابل المجتمع.

وقال السماحي، خلال المؤتمر الصحافي: المبادرة، سيعمل فيها الاتحاد واللجنة التي تم تشكيلها طوال فترة الصيف، جنباً إلى جنب مع الأهالي، من خلال نشر التوعية باستمرار، والحرص على توجيه الأسر إلى السلوكات الصحيحة من أجل الحفاظ على أرواح أبنائهم، إضافة إلى نشر ثقافة الرياضة، من خلال تعلم السباحة، واتباع الطرق الصحيحة في الذهاب إلى البحر».

وأكد مدير المبادرة عضو مجلس إدارة الاتحاد خليفة الكعبي، أن الاتحاد سيعتمد في مبادرته على العمل من خلال تنظيم المحاضرات والدورات، معتمداً على مواقع التواصل الاجتماعي، في النشر والوصول إلى الأفراد، وأشار إلى أن الاتحاد سيظل يعمل خلال فصل الصيف على هذه المبادرة التي تهدف إلى صحة الأفراد.

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