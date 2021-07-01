الامارات | الاتحاد الدولي للكاراتيه يطلع على استعدادات دبي لاستضافة «مونديال 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للكاراتيه يطلع على استعدادات دبي لاستضافة «مونديال 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع الاتحاد الدولي للكاراتيه، على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة دبي كأس العالم للرجال والسيدات، التي ستقام في مجمع حمدان الرياضي، من 16 حتى 21 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع تنظيم معرض إكسبو الدولي 2020.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أمس، في نادي ضباط شرطة دبي، وحضره رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، اللواء ناصر الرزوقي، ورئيس الاتحاد الدولي، اليوناني أنطونيو سبينوس، ورئيس الاتحاد العربي إبراهيم القناص، ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي إبراهيم الدرع.

وتمت، خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوب تطبيقها، والمتعلقة بجائحة كورونا.

وقال سبينوس: الدعم الكبير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يمثل على الدوام حجر الأساس في نجاح دبي في استضافة كبرى الأحداث العالمية.

وتقدم سبينوس بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تقديم كل سبل الدعم لإقامة كأس العالم ونجاحها.

بدوره قال الرزوقي: إسناد المهمة لدبي في استضافة كأس العالم، يعكس حجم الثقة التي يحظى بها أبناء الإمارات والخبرات التنظيمية في استضافة كبرى الأحداث العالمية وتنظيمها.

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