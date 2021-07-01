الامارات | الحوسني يشارك في تحكيم مونديال الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني يشارك في تحكيم مونديال الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الدولي لكرة قدم الصالات الحكم الدولي الإماراتي فهد الحوسني، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة العالم التي ستقام في ليتوانيا سبتمبر المقبل، ليكون ثاني حكم مونديالي إماراتي بالصالات ينضم إلى حكام النخبة بعد الدولي خميس الشامسي في إنجاز دولي مميز يضاف الى الرياضة الإماراتية.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «هذا الترشيح للمهمة الدولية يحمّلني مسؤولية كبيرة، ويسعدني أن أكون على قدر هذه المسؤولية امتداداً لنجاحات الرياضة الإماراتية، وأنا على ثقة عالية بأن أكون جديراً بها تزامناً مع تألق زملائي الرياضيين الإماراتيين دولياً، وهي مناسبة لأن أشكر اللجنة التنفيذية للصالات ورئيسها عبدالملك جاني ولجنة الحكام وزملائي كافة للوصول الى هذا الإنجاز المميز، وأتمنى تشريف الإمارات عالمياً من خلاله».

ويأتي اختيار الحوسني بعد تميزه في إدارة المباريات التي أدارها على الصعيدين المحلي والقاري، أبرزها مشاركته في إدارة مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2020 عن منطقة شرق آسيا التي استضافتها فيتنام في أكتوبر 2019، ومواجهات ملحق التصفيات الآسيوية لكرة قدم الصالات 2021، والتي ضمّت منتخبات العراق، ولبنان، وفيتنام، وتايلاند، واستضافتها مدينة خورفكان في الفترة من 20 إلى 25 مايو الماضي.

بدوره، هنأ رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات الإماراتية، عبدالملك جاني، سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، وأسرة الرياضة الإماراتية، بمناسبة اختيار الحكم الحوسني للمهمة المونديالية المقبلة.

وقال في بيان أمس: «إن هذا الإنجاز ما كان ليرى النور لولا العمل الدؤوب وتضافر جهود الجميع وتحمّل مسؤولية الارتقاء بكرة قدم الصالات بكل جوانبها من قبل أسرة الصالات».

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