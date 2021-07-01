الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مونيز

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد اقترب من التعاقد مع لاعب فلامينغو البرازيلي رودريغو مونيز، مشيرة إلى أن نادي النصر كان قد تقدم بعرض تبلغ قيمته خمسة ملايين دولار للتعاقد مع مونيز، مبينة أن الأخير لن يضيع فرصة الانضمام إلى «الروخيبلانكوس».

تدريب

فوجئ لاعب كرة قدم مقيم يتمتع بمهارات مميزة بعدم موافقة مدرب الفريق الذي يلعب في الدرجة الأولى منحه فرصة معاينته، رغم حاجته إلى مركزه وتمتع اللاعب بإمكانات فنية جيدة.

توصية

قدّم الجهاز الفني بأحد أندية دوري الخليج العربي، توصية لمجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي بإنهاء خدمات اثنين من اللاعبين الأجانب، اللذين تعاقد معهما النادي في الفترة الماضية لعدم تقديمهما المردود الفني المطلوب.

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