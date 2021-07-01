الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المغربي
الجيش - نهضة بركان 20:00
طنجة - المحمدية 22:15
آسفي - الزمامرة 00:30
الأهلي - بيراميدز 23:00
الدوري العراقي
الكهرباء - الكرخ 18:00
السماوة - الزوراء 18:00
الحدود - أربيل 18:00
النجف - الصناعات 20:30
البصرة - ميسان 20:30
القوة الجوية - الشرطة 23:00
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