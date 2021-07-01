اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المغربي

الجيش - نهضة بركان 20:00

طنجة - المحمدية 22:15

آسفي - الزمامرة 00:30

الأهلي - بيراميدز 23:00

الدوري العراقي

الكهرباء - الكرخ 18:00

السماوة - الزوراء 18:00

الحدود - أربيل 18:00

النجف - الصناعات 20:30

البصرة - ميسان 20:30

القوة الجوية - الشرطة 23:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا