شكرا لقرائتكم خبر عن تألق أجنحة الأهلي تضع موسيماني فى حيرة قبل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من الحيرة المحببة على الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بشأن اللاعبين الذين يختارهم للمشاركة في مباراة فريقهم ضد بيراميدز غدا الخميس بالجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري العام، بعد تألق لاعبي الجناح في الفترة الأخيرة والتنافس بينهما على حجز مكان في قائمة الفريق الأحمر.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق طاهر محمد طاهر الذي تمسك بالفرصة التي حصل عليها في قيادة مركز الجناح الأيمن بالأهلي، وكذلك حسين الشحات الذي عاد لنغمة تسجيل الأهداف في مباراة الأهلي الأخيرة ضد الترجي التونسي بإياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تألق جونيور أجايي في الفترة الأخيرة وظهر بشكل جيد في مباراة الترجي بالقاهرة ونقص وزنه بشكل كبير بعدما شهدت فترة إصابته زيادة ملحوظة في وزنه، ولكن الجهاز الطبي بالنادي نجح في إنقاص وزنه بشكل كبير.

كما تألق محمود كهربا في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الجهاز الفني لمنحه الفرصة للمشاركة في مباراة الترجي الأخيرة، وتقديمه مستوي مرضي بفضل محاولاته على المرمى، وإلغاء هدف له في مرمى بطل تونس بداعي التسلل.

ويفاضل موسيماني بين الرباعي طاهر والشحات وأجايي وكهربا لاختيار واحد منهما أو اثنين للمشاركة أساسيا في مباراة بيراميدز غدا على أن يحتفظ بالبقية على دكة الاحتياطي كأوراق رابحة يدفعهم بهم حسب الحاجة لجهودهم.