شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 30/ 6/ 2021 العديد من الأخبار والأحداث الهامة جاء فى مقدمتها عودة مروان محسن لقائمة الأهلى أمام بيراميدز واستبعاد بواليا وبيكهام وهانى، والزمالك يكرم فينجادا وفاروق جعفر فى حفل تكريم أبطال السلة.

عودة مروان محسن لقائمة الأهلى أمام بيراميدز واستبعاد بواليا وبيكهام وهانى

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز

مصدر: الأهلى يرفض ترك لاعبيه للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء النهائى الإفريقى

كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن مسئولى القلعة الحمراء يرفضون ترك لاعبيه لصفوف المنتخب الأولمبى فى ظل حاجة الفريق الأحمر لجهود كل لاعبيه فى نهائى دورى أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقى يوم 17 يوليو المقبل، حيث يتمسك بيتسو موسيمانى المدير الفنى ببقاء كل اللاعبين ويرفض رحيل أى لاعب.

الزمالك يكرم فينجادا وفاروق جعفر فى حفل تكريم أبطال السلة

كرم حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عادل عبد الفتاح، أحد مؤسسى كرة السلة بالقلعة البيضاء، وذلك على هامش الاحتفالية الخاصة بفريق سلة الزمالك المتوج مؤخرًا بدورى السوبر، على حساب الاتحاد السكندرى، فى المباراة الفاصلة التى جمعت بينهما وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 84-80 ومن قبلها توج ببطولة الأندية الإفريقية الأبطال فى رواندا.

شوقى غريب يعلن القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو 2 يوليو

يعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، يوم 2 يوليو المقبل، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

ا لزمالك يؤجل حسم ملف الصفقات الصيفية ويضع التعاقد الحر فى الترتيب الأول

قرر مسئولي نادي الزمالك تأجيل حسم ملف الصفقات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين ، وذلك لسببين، الأول هو عدم مقارنة اللاعبين المتواجدين في الفريق بالمتعاقدين مع النادي بداية من الموسم المقبل من الناحية المالية والمستحقات، وهو ما قد يجعل عملية التجديد صعبة بسبب المطالب المالية للاعبين الجدد.

الزمالك يمنح الجونة الضوء الأخضر لشراء عمر السعيد نهائيا

حصل نادى الجونة على ضوء أخضر من الزمالك للتفاوض لشراء عمر السعيد لاعب الفريق الأبيض المعار للجونة، بشكل نهائى فى الميركاتو الصيفى المقبل. صلاح محسن بديل أحمد ياسر ريان في هجوم سيراميكا الموسم المقبل استطلع مسئولي نادى سيراميكا رأي صلاح محسن مهاجم الأهلى في الانتقال للفريق الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، وذلك بعدما تلاشت حظوظ بقاء أحمد ياسر ريان في صفوف الفريق للموسم الجديد، بناء على رغبة الأهلي الذي يتمسك بعودة اللاعب بنهاية هذا الموسم.

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى أنه تم الإتفاق بين حسام حسن المدير الفنى و ابراهيم حسن مدير الكره على مضاعفة العقوبات على الثنائى الهاربين أكوى و الجاميكى روماريو وأصبح عقوبة الغياب اليومى ألفى دولار بدلا من ألف دولار التى كان مدير الكرة وقعها من قبل على اللاعبين .

الاتحاد السكندرى يصارع سيراميكا على ضم مهاجم الإسماعيلى

دخل ناديى الاتحاد السكندرى وسيراميكا في مفاوضات جادة مع محمد الشامى مهاجم الاسماعيلى تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال.

كارتيرون يطلب التعاقد مع مدافع سوبر تحسبا لرحيل محمود علاء

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك من إدارة النادى ضرورة تدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمدافع سوبر، وذلك فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه خط دفاع الزمالك فى الموسم الحالي.