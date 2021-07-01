شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 30/ 6/ 2021 العديد من الأخبار والأحداث الهامة جاء أبرز 7 منها، عودة مروان محسن لقائمة الأهلى أمام بيراميدز واستبعاد بواليا وبيكهام وهانى، والزمالك يكرم فينجادا وفاروق جعفر فى حفل تكريم أبطال السلة.

عودة مروان محسن لقائمة الأهلى أمام بيراميدز واستبعاد بواليا وبيكهام وهانى

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز

مصدر: الأهلى يرفض ترك لاعبيه للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء النهائى الإفريقى

كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن مسئولى القلعة الحمراء يرفضون ترك لاعبيه لصفوف المنتخب الأولمبى فى ظل حاجة الفريق الأحمر لجهود كل لاعبيه فى نهائى دورى أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقى يوم 17 يوليو المقبل، حيث يتمسك بيتسو موسيمانى المدير الفنى ببقاء كل اللاعبين ويرفض رحيل أى لاعب.

الزمالك يكرم فينجادا وفاروق جعفر فى حفل تكريم أبطال السلة

كرم حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عادل عبد الفتاح، أحد مؤسسى كرة السلة بالقلعة البيضاء، وذلك على هامش الاحتفالية الخاصة بفريق سلة الزمالك المتوج مؤخرًا بدورى السوبر، على حساب الاتحاد السكندرى، فى المباراة الفاصلة التى جمعت بينهما وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 84-80 ومن قبلها توج ببطولة الأندية الإفريقية الأبطال فى رواندا.

شوقى غريب يعلن القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو 2 يوليو

يعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، يوم 2 يوليو المقبل، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

الزمالك يمنح الجونة الضوء الأخضر لشراء عمر السعيد نهائيا

حصل نادى الجونة على ضوء أخضر من الزمالك للتفاوض لشراء عمر السعيد لاعب الفريق الأبيض المعار للجونة، بشكل نهائى فى الميركاتو الصيفى المقبل. صلاح محسن بديل أحمد ياسر ريان في هجوم سيراميكا الموسم المقبل استطلع مسئولي نادى سيراميكا رأي صلاح محسن مهاجم الأهلى في الانتقال للفريق الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، وذلك بعدما تلاشت حظوظ بقاء أحمد ياسر ريان في صفوف الفريق للموسم الجديد، بناء على رغبة الأهلي الذي يتمسك بعودة اللاعب بنهاية هذا الموسم.