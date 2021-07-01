شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يلاقى السعودية فى نصف نهائي كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر للشباب موعدا مع نظيره السعودي في نصف نهائي كاس العرب، بعد فوز الأخير على السنغال بثلاثية مقابل هدفين.

واكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، المقامة في القاهرة وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتأهل منتخبا السعودية وتونس إلى المربع الذهبي، رفقة منتخبي مصر والجزائر، بعد فوزهما على منتخبي السنغال وجزر القمر تواليا، مساء يوم الأربعاء.

وحسم المنتخب السعودي تأهله بالفوز 3-2 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين بهدف لمثله في الوقت الأصلى، وتقدم عن طريق اللاعب عبدالله رديف، بينما تعادل الأخير بواسطة سليمان فاي ليواجه نظيره المصري يوم السبت المقبل، في الدور نصف النهائي.

وحقق منتخب تونس فوزا بهدف دون رد أمام نظيره جزر القمر، سجله اللاعب يوسف سنانه، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ويلاقي منتخب الجزائر، يوم السبت المقبل.