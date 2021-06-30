شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجري تغييرات على تشكيل المصري أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوي علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة.

فقد استقر المدير الفني للنادي البورسعيدي على الدفع بالمهاجم النيجيري أوستن أوموتو، على حساب أحمد جمعه، الذي لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال مباراة الانتاج الحربي الأخيرة، والتي انتهت بفوز الانتاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما سيعود أحمد رفعت، للتشكيل الأساسي على حساب محمد عنتر، وذلك بعد إنتهاء إيقافه لحصوله على ثلاثة إنذارات وهو ما أبعده عن المباراة الأخيرة، وينوي المدير الفني أيضًا الدفع باللاعب حسن علي، على حساب محمد عبد اللطيف جريندو.

ويلتقي المصري مع البنك الأهلي، الجمعة المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.