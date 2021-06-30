شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطر عن مقارنة طارق حامد بـ ديانج: شوف السمانة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي إسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير بقناة الأهلي المقارنة بين طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمالي آليو ديانج لاعب المارد الأحمر.

وقال الشاطر: «هناك فارق كبير جداً بين آليو ديانج وطارق حامد»، مضيفاً: «على الأقل هناك فارق في الجسم شوف السمانة».

وأكمل حديثه بالتأكيد على أن الباحث عن الشهرة والتواجد الإعلامي يلجأ إلى الحديث عن الأهلي سواء كمجلس إدارة أو لاعبين.

ويقدم ثنائي وسط الملعب طارق حامد وآليو ديانج مستويات متميزة خلال الفترة الأخيرة وهو ما يجعلهم دائماً محط مقارنات خاصة في ظل المنافسة التقليدية بين الفريقين.