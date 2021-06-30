شكرا لقرائتكم خبر عن غضب أبو جبل من كارتيرون..والحارس يبحث عن عرض خارجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي محمد أبو جبل، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غضبه الشديد من الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب تجميده خلال الفترة الماضية وعدم حصوله على فرصة المشاركة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن أبو جبل، كان يعلم دخوله ضمن حسابات شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، ولكنه كان ينتظر المشاركة فى المباريات مع الزمالك حتى يتسني له دخوله قائمة الفراعنة لكن عدم مشاركة حارس الزمالك في المباريات أدي لاستبعاده نهائيا من حسابات المنتخب الأوليمبي.

كما بدأ أبو جبل، تكثيف البحث عن عرض خارجى للرحيل عن القلعة البيضاء فى نهاية الموسم الجارى، خاصة فى ظل تهميشه من قبل كارتيرون.